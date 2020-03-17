«Трезвая Россия» нашла в московских аптеках медицинские маски по 150 рублей

Команда «Трезвой России» определила, что некоторые столичные аптеки завышают цены на медицинские маски в 10 раз. Глава федерального проекта Султан Хамзаев пожаловался на спекулянтов Голиковой.

«В Москве из 500 проверенных аптек только в 7% медицинские маски имеются в наличии. Если до пандемии трехслойные медицинские маски на резинке реализовывались в диапазоне цен от трех до 13 рублей, то сегодня выросла цена до 50 — 150 рублей за единицу», — говорится в письме Хамзаева на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Это письмо есть в распоряжении «360».

Общественник призвал правительство установить ценовой порог на маски в период пандемии. Он считает, что это примитивное средство защиты должно стоить не более 15 рублей.

«Правительство должно экстренно отреагировать на данную проблему, обеспечить аптеки необходимым количеством масок и повлиять на их цену», — пояснил Хамзаев «360».

Ранее в Минпромторге России сообщили, что маски в России стали производить круглосуточно и без выходных. В министерстве подчеркнули, что в российских поликлиниках и больницах дефицита масок нет. Каждый день их производят около полутора миллионов штук.