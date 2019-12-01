«Трезвая Россия»: говорить о полной победе над алкоголизмом в России пока рано

Французские авторы привели статистические данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым потребление алкоголя в России к 2016 году уменьшилось на 43%. В 2017 году россиянин в возрасте старше 15 лет выпивал около 11,1 литра чистого алкоголя в год, в то время как француз — 11,7 литра.

Полночь — винный час. Кому выгодно, чтобы российский алкоголь продавали дольше Подробнее

По словам Хамзаева, победа означает полное, стопроцентное решение проблемы, однако признал наличие качественных подвижек, таких как рост популярности здорового образа жизни среди молодежи, а также отсутствие в виду запрета рекламы на телевидении, в интернете и СМИ, что существенно сократило потребление алкоголя за последние семь лет.

При этом он отметил, что алкогольное лобби не устраивают успехи общества и государства в этом вопросе, к тому же, может случиться эффект «шаг вперед — два назад». Это означает, подчеркнул глава «Трезвой России», что нельзя расслабляться, нужно дальше развивать успех, чтобы, к примеру, сократить смертность от алкогольного отравления.

«Мы не можем успокоить себя фразой „мы молодцы, нам удалось“», — указал Хамзаев.

Тем не менее, государству и гражданам он поставил «твердую пятерку» за успехи.