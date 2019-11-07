Бессонная ночь может повысить уровень тревоги на 30%, выяснили психологи из Калифорнийского университета в Беркли. В своем исследовании они обнаружили связь между недостатком сна, тревожностью и нарушением активности в определенных областях головного мозга.

«Мы обнаружили новую функцию глубокого сна, она уменьшает беспокойство путем реорганизации связей в мозге», — заявил руководитель исследования, профессор психологии Мэтью Уолкер.

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По его словам, глубокий сон может быть «естественным анксиолитиком (ингибитором тревожности), если мы получаем его каждую ночь».

В эксперименте, описанном в журнале Nature Human Behavior, участвовали свыше 330 добровольцев старше 18 лет. Исследователи наблюдали за изменениями в их психическом состоянии в зависимости от времени, потраченного на сон.

Первая серия экспериментов проходила в лабораторных условиях. Психологи изучали процессы, протекающие в мозге 48 испытуемых. Для этого использовали функциональную МРТ и полисомнографию — запись различных параметров организма, включая электроэнцефалограмму, электрокардиограмму, насыщение крови кислородом, движение глаз и конечностей и так далее.

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Добровольцы провели в лаборатории две ночи — одну они спали, как обычно, другую бодрствовали. На утро им показывали серию видеороликов, призванных вызвать тревогу или отвращение.

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Уровни тревожности измеряли после каждого сеанса с помощью опросника. Функциональная магнитно-резонансная томография показала, что после ночи без сна у участников отключалась медиальная префронтальная кора головного мозга — область, которая обычно помогает контролировать тревожность. В то же время отделы мозга, отвечающие за эмоции, были гиперактивными.

После бессонной ночи половина участников эксперимента показывала уровни тревожности, превышающие клинический порог, установленный для тревожных расстройств.

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Также эксперимент продемонстрировал, что после полноценного сна уровень тревожности значительно снижался, особенно во время фазы медленного сна.

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«Глубокий сон восстанавливал механизм префронтальной коры мозга, который регулирует наши эмоции, снижая эмоциональную и физиологическую реактивность и предотвращая эскалацию тревожности», — отметил соавтор исследования Эти Бен Саймон.

Также психологи провели онлайн-тестирование 280 человек. Им задавали вопросы об изменениях продолжительности и качества сна и уровне беспокойства в течение четырех дней подряд.

Результаты опроса показали, что от того, каким был сон, зависело, насколько тревожным был человек на следующий день. При этом не было зависимости от смены настроения или характера добровольцев.

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Исследователи обратили внимание, что 70–80% пациентов с тревожными расстройствами жалуются и на плохой сон. По мнению психологов, недостаток сна может представлять собой «недооцененный фактор» в растущих показателях таких расстройств.

Тенденция к сокращению времени сна в развитых странах может быть связана с ростом тревожных расстройств, считают авторы.

«Наши результаты показывают, что даже незначительное улучшение качества сна может потенциально снизить тревожность, выступая в качестве нефармакологического профилактического средства», — заключили ученые.