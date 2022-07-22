Тревел-блогер указала на самые переоцененные турецкие блюда

Тревел-блогер Саша Коновалова предупредила, что некоторые блюда турецкой кухни чересчур раскручены и могут разочаровать туристов. Об этом написала «Экономика Сегодня».

Блогер заметила, что блюдо «кокореч» — это обычный бутерброд с требухой, в котором много хлеба и мало начинки. По ее мнению, турецкие пельмени или манты могут показаться туристам чересчур маленькими.

Она добавила, что ничего необычного нет в голубцах из требухи и супе «тархана чорбасы». Что касается лакомства «рахат-лукум», то блогер обратила внимание на то, что оно состоит лишь из трех элементов: сахарная пудра, патока и крахмал.