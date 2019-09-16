Третью ВПП Шереметьево откроют 19 сентября
Официальное мероприятие по случаю открытия пройдет на новой полосе. На нем будут присутствовать министр транспорта Евгений Дитрих, глава Росавиации Александр Нерадько, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие представители власти.
Также в рамках торжественного открытия первую посадку на ВПП совершит лайнер авиакомпании «Аэрофлот», который прибудет в Москву из Петербурга. По традиции самолет встретят на аэродроме водной аркой.
Строительство ВПП-3 в Шереметьево началось в 2009 году, сроки открытия полосы не раз переносились. По плану, ввести новую полосу в эксплуатацию должны были к началу ЧМ-2018 по футболу. Однако завершить строительство в срок не удалось.
В апреле 2018 года сообщалось, что общая стоимость строительства составила 55,7 миллиарда рублей без учета затрат на выкуп земель.