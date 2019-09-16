Третью ВПП Шереметьево откроют 19 сентября

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) откроется в аэропорту Шереметьево 19 сентября. Об об этом сказано в официальном сообщении аэропорта.

Официальное мероприятие по случаю открытия пройдет на новой полосе. На нем будут присутствовать министр транспорта Евгений Дитрих, глава Росавиации Александр Нерадько, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие представители власти.

Также в рамках торжественного открытия первую посадку на ВПП совершит лайнер авиакомпании «Аэрофлот», который прибудет в Москву из Петербурга. По традиции самолет встретят на аэродроме водной аркой.

Строительство ВПП-3 в Шереметьево началось в 2009 году, сроки открытия полосы не раз переносились. По плану, ввести новую полосу в эксплуатацию должны были к началу ЧМ-2018 по футболу. Однако завершить строительство в срок не удалось.

В апреле 2018 года сообщалось, что общая стоимость строительства составила 55,7 миллиарда рублей без учета затрат на выкуп земель.