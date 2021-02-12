Третьяковская галерея выполнила все планы по реставрации в 2020 году

Третьяковская галерея выполнила все планы по реставрации в прошлом году. Об этом в беседе с сайтом NEWS.ru сообщила гендиректор выставочного пространства Зельфира Трегулова.

«Все, что запланировали в плане реставрации и многих других работ на 2020 год, мы выполнили, а научные сотрудники прекраснейшим образом работали из дома в удаленном доступе», — отметила она.

По словам гендиректора, за прошлый год было написано огромное количество статей. Теперь галерее потребуется много средств, чтобы издать эти тексты. Трегулова пояснила, что некоторые сложности возникали весной. Из-за карантина реставраторы не имели возможности приходить на работу.

При первой возможности работы начали возобновлять. Эксперт пояснила, что технология реставрации не позволяет делать долгие перерывы.