Общество 22 мая 2023, 17:30 Третьяковская галерея через суд отдала государству 94 бесхозных предмета искусства Суд по заявлению Третьяковской галереи передал государству 94 бесхозных предмета искусства Сайт мэра и правительства Москвы

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Третьяковская галерея обратилась в суд с заявлением о передаче государству 94 предметов искусства. Иск учреждения удовлетворили, сообщило АГН «Москва».

Среди предметов, которые отдаст Третьяковка, — 72 живописных произведения, 19 графических произведений и три предмета скульптуры. Их признали бесхозными и обратили в доход государства.

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По заявлению самой галереи, это стандартная процедура. Если музей на протяжении пяти и более лет после тщательных поисков не может найти владельцев предметов искусства, он вправе отдать их через суд.

Картины, предположительно, принадлежали художникам Андрею Коцки, Василию Рождественскому, Виктору Шаталину, Андрею Курнакову, Чары Хуммедову, Меретдурды Аннакулиеву, Меретгельды Акмамедову.

Ранее в Третьяковской галерее впервые за 20 лет открыли выставку «Новые поступления». Ее фонд пополнили более трех тысяч графических произведений ХХ–ХХI веков.