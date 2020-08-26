Третьяковку затопило из-за проливных дождей. Ее закрыли для посетителей

Третьяковскую галерею затопило из-за проливных дождей, которые обрушились на столицу. В здании протекла крыша, и вода попала в выставочные залы. Сейчас галерею закрыли для посетителей.

Очевидцы, которые в тот момент находились в галерее, выложили в социальные сети видео с места событий. На кадрах видно, как дождевая вода стекает через крышу, образовывая на полу зала лужи. Несмотря на это некоторые посетители продолжили спокойно прогуливаться по галерее и рассматривать экспонаты.

Вскоре сотрудники начали выводить людей из-залов. Всем посетителям, которых эвакуировали из здания из-за протечки, выдадут бесплатные билеты на посещение экспозиций в другой день. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи. Там уточнили, что сейчас сотрудники пытаются спасти экспонаты.

«Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства», — подчеркнули там.

Сильные дожди, которые обрушились на столицу, затопили не только Третьяковскую галерею. Уровень воды в некоторых районах Москвы поднялся на десятки сантиметров — на дорогах, в подземных переходах и в метро. По данным Метеобюро Москвы и Московской области, за эти сутки на столицу и Подмосковье выпадет столько же осадков, сколько за весь август.