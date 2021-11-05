Третьяковку оштрафовали за несоблюдение социальной дистанции

Третьяковской галерее выписали штраф за нарушение антиковидных мер посетителями. Находясь в галерее, они не соблюдают социальную дистанцию.

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы вместе с журналистами неожиданно нагрянули с проверкой в галерею. Однако сотрудницу Третьяковки больше волновало не соблюдение социальной дистанции, а ответ на вопрос, кто пустил внутрь журналистов и где их разрешение на съемку. О каком разрешении шла речь — осталось загадкой.

Главный инспектор ОАТИ Москвы Виктор Надин отметил, что за несоблюдение социальной дистанции галерее грозит штраф.

«За данное нарушение администрации грозит штраф от 300 тысяч рублей. В случае, если будет вред здоровью людей, то до миллиона. Также возможно закрытие на срок до 90 суток», — сказал он

Штраф грозит и предпринимателю, который катал гостей столицы по Москве-реке. Людей, которые только что совершили речную прогулку, зафиксировали на камеру. Но у организаторов нашлось объяснение — они якобы просто показывают транспортные услуги.

Представителей компании пригласили в инспекцию. Как и организаторов двух квестов — они тоже продолжили работать, несмотря на то, что сейчас такие развлечения можно проводить только онлайн.

Такие рейды проводятся на протяжении всего «нерабочего режима». Инспекторы ОАТИ предупреждают нарушителей: сумма штрафа может оказаться гораздо больше нелегальной выручки. И на кону — здоровье людей.