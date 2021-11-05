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    05 ноября 2021, 17:50

    Третьяковку оштрафовали за несоблюдение социальной дистанции

    ОАТИ Москвы оштрафовало Третьяковскую галерею за несоблюдение посетителями социальной дистанции

    Мария Ицкова, Натали Владимирова, Нина Петлинова

    Третьяковской галерее выписали штраф за нарушение антиковидных мер посетителями. Находясь в галерее, они не соблюдают социальную дистанцию.

    Третьяковку оштрафовали за несоблюдение социальной дистанции

    Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы вместе с журналистами неожиданно нагрянули с проверкой в галерею. Однако сотрудницу Третьяковки больше волновало не соблюдение социальной дистанции, а ответ на вопрос, кто пустил внутрь журналистов и где их разрешение на съемку. О каком разрешении шла речь — осталось загадкой.

    Главный инспектор ОАТИ Москвы Виктор Надин отметил, что за несоблюдение социальной дистанции галерее грозит штраф.

    «За данное нарушение администрации грозит штраф от 300 тысяч рублей. В случае, если будет вред здоровью людей, то до миллиона. Также возможно закрытие на срок до 90 суток», — сказал он

    Штраф грозит и предпринимателю, который катал гостей столицы по Москве-реке. Людей, которые только что совершили речную прогулку, зафиксировали на камеру. Но у организаторов нашлось объяснение — они якобы просто показывают транспортные услуги.

    Представителей компании пригласили в инспекцию. Как и организаторов двух квестов — они тоже продолжили работать, несмотря на то, что сейчас такие развлечения можно проводить только онлайн.

    Такие рейды проводятся на протяжении всего «нерабочего режима». Инспекторы ОАТИ предупреждают нарушителей: сумма штрафа может оказаться гораздо больше нелегальной выручки. И на кону — здоровье людей.