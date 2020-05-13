Третьяк дал интервью в рамках проекта «Личные связи»
«Русская планета» запустила общественно-политический проект «Личные связи». Это серия интервью с первыми лицами России.
Первым спикером «Личных связей» стал специалист в области биотехнологий и генной инженерии Николай Дурманов. Вторым гостем стала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Третьим — народный артист РСФСР Лев Лещенко. 20 мая состоится премьера интервью с президентом российской Федерации хоккея Владиславом Третьяком. Интервьюером выступает российский журналист и общественный деятель Юрий Костин.