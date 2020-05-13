    13 мая 2020, 13:58

    Третьяк дал интервью в рамках проекта «Личные связи»

    Артур Блянихов

    «Русская планета» запустила общественно-политический проект «Личные связи». Это серия интервью с первыми лицами России.

    Первым спикером «Личных связей» стал специалист в области биотехнологий и генной инженерии Николай Дурманов. Вторым гостем стала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

    Третьим — народный артист РСФСР Лев Лещенко. 20 мая состоится премьера интервью с президентом российской Федерации хоккея Владиславом Третьяком. Интервьюером выступает российский журналист и общественный деятель Юрий Костин.