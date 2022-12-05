05 декабря 2022, 22:09
Третий Владимирский инвестиционный конгресс провели в Суздале
В Суздале с 1 по 3 декабря прошел очередной Владимирский инвестиционный конгресс. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
Глава региона Александр Авдеев рассказал, что в рамках конгресса областное руководство заключило инвестиционные договора с 12 организациями.
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По данным издания, общий размер инвестиций подошел к отметке в 15 миллиардов рублей. Отмечается, что контракты, подписанные на мероприятии, создадут более 1100 новых рабочих мест.
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