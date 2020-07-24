Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует в Москве в начале августа
В Москве на ВДНХ 2 августа начинается третий сезон проекта «Музыка на крыше». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
По словам Сергуниной, новый сезон продлится до 13 сентября. Всего запланировано 13 концертов, которые будут проходить по четвергам и воскресеньям. На постаменте скульптуры «Рабочий и колхозница» будет располагаться концертная площадка.
По данным информагентства, в этом сезоне в целях безопасности зрителей продадут только половину билетов, чтобы люди могли расположиться друг от друга на расстоянии.