Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует в Москве в начале августа

По словам Сергуниной, новый сезон продлится до 13 сентября. Всего запланировано 13 концертов, которые будут проходить по четвергам и воскресеньям. На постаменте скульптуры «Рабочий и колхозница» будет располагаться концертная площадка.

По данным информагентства, в этом сезоне в целях безопасности зрителей продадут только половину билетов, чтобы люди могли расположиться друг от друга на расстоянии.