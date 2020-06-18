Третий рекорд за три дня. Бензин Аи-95 вновь подорожал в России

Стоимость автомобильного бензина АИ-95 обновила исторический максимум во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Она достигла 57,31 тысяч рублей за тонну, что на 1% выше результата предыдущего дня.

Ранее рекордным показателем считалось значение, которое зафиксировали 17 июня 2020 года, однако рост цены на Аи-95 на этом не остановился. По результатом торгов 18 июня, его стоимость увеличилась на 1% и достигла 57,83 тысячи рублей за тонну в Европейской части России.

В Москве топливо этой марки подорожало на 1,45% и теперь составляет 59,5 тысячи рублей за тонну. В Санкт-Петербурге стоимость бензина поднялась еще выше — до 60,5 тысячи рублей за тонну.

В последние три дня бензин этой марки уже три раза побил рекорды по максимальной стоимости, которая была зафиксирована в конце мая 2018 года. Тогда цена бензина Аи-95 поднималась до 56,3 тысячи рублей за одну тонну.

Эксперты объяснили «360», что резкий скачок цен на топливо связан с дисбалансом спроса и предложения, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире. Кроме того, на обновление исторического максимума стоимости бензина повлияло и действие демпфера, сглаживающего скачки стоимости.