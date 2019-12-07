Третий регион России сделал 31 декабря выходным

Жители еще одного региона России будут официально отдыхать 31 декабря 2019 года. Этот день сделали выходным на Ставрополье. За этот день отработают в субботу, 28 декабря. Это третий регион, в котором по просьбе местных жителей предновогодний день сделали нерабочим.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение сделать 31 декабря выходным днем в регионе. Как сообщил чиновник на своей странице в Instagram, решение принято, поскольку 93% местных жителей поддержали инициативу.

«И вот красноречивые итоги. По-моему, очевидно, что подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31 декабря объявим на Ставрополье выходным», — заявил Владимиров.

Губернатор на своей станице в Instagram запустил онлайн-голосование 5 декабря. Он предложил землякам определиться: делать ли 31 декабря выходным днем, или работать согласно общегосударственного производственного календаря. Большинство принявших участие в голосовании предпочли в предновогодний день отдохнуть.

Это третий российский регион, где 31 декабря будет выходным днем. До того аналогичное решение приняли в Томской и Кировской областях. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил что в Москве переносить выходной не будут.