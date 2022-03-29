Третий поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область

Еще 440 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик приехали в Самарскую область. Об этом сообщила администрация Тольятти.

«Самарская область продолжает принимать семьи вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В понедельник, 28 марта, еще один поезд доставил в Самарскую область 440 человек, в том числе 80 детей», — сказано в сообщении.

По информации мэрии, людей на перроне встретили волонтеры, психологи, социальные работники, бригады медиков, МЧС. Работу всех служб на месте курировал глава Тольятти Николай Ренц.

Во временный пункт размещения в Безенчуке отправили 133 человека, остальных отвезли в Самару, Тольятти и Ставропольский район.

«По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе создаются все условия, для того чтобы люди чувствовали себя как дома», — подчеркнул Ренц.

Эвакуация жителей Донбасса началась во второй половине прошлого месяца, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Еще спустя три дня Россия начала спецоперацию на Украине.