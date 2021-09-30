Третий Евразийский женский форум начнется в Петербурге с 13 октября

С 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге пройдет третий Евразийский женский форум. Главная тема мероприятия звучит так: «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Об этом сообщила «Парламентская газета».

Площадки для проведения форума установят в Таврическом дворце, Парламентском центре и Музейно-выставочном комплексе «Вселенная воды». Организаторами мероприятия выступили Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств.

В течении трех дней всех участников ждут пленарные заседания, стратегические сессии, дискуссионные площадки, государственно-частные и бизнес-диалоги. На форуме также пройдут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений, в том числе ООН, Всемирного банка, Делового женского альянса БРИКС.

Подробнее с программой форума и условиями аккредитации СМИ можно ознакомиться на сайте 2021.eawf.ru.