Третий день подряд в России выявлено свыше 11 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 11 022 случая коронавируса. Этот показатель держится на уровне выше 11 тысяч уже третий день подряд. Об этом сообщил оперштаб.

С марта прошлого года российские медики выявили уже 4 312 181 случай COVID-19. Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умер 441 человек. За год пандемии ковид унес 88 726 жизней. Выздоровели за сутки 15 027 заразившихся. Всего болезнь победили 3 900 348 человек.

В эпицентре пандемии по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице за сутки выявили 1820 новых случаев болезни, в Петербурге — 975, в Подмосковье - 746.

В наступившем году эпидемическая ситуация в нашей стране начала постепенно улучшаться. Во всех регионах сейчас идет масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. Во второй половине марта россиянам станет доступна еще один препарат — «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора».

Накануне вакцина «Спутник V». которую создали в Центре имени Гамалеи, вышла на второе место по числу одобривших ее применение стран. Впереди только препарат от AstraZenеса.