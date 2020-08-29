Третий день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» стартовал в Истре. Онлайн-трансляция

Третий день Всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» стартовал в подмосковной Истре. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

В этом году на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» свою продукцию представят рекордное количество фермерских хозяйств — более 400. Помимо традиционного натурального сыра, гости фестиваля смогут приобрести свежий мед, сочные колбасы, ароматный хлеб, а также орехи, пиво и вино.

На фестивале будет интересно каждому члену семьи. Взрослые могут купить вкусные и экологически чистые продукты для домашних, а дети в это время смогут попрыгать на батутах, поиграть на специальных площадках или пообщаться с животными фермы. Также на территории расположены фудкорты и фудтраки — здесь можно подробнее познакомиться с фермерской продукцией.

Мероприятие проходит на сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское Истринского округа. Добраться до места можно несколькими способами: на машине или на электричке до станции «Новоирусалимская». Вход на фестиваль бесплатный. Посетить ярмарку можно до 30 августа, включительно.