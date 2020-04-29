Третий человек умер от коронавируса в ХМАО

По словам Добровольского, у 65-летнего пациента течение тяжелой коронавирусной пневмонии закончилось летальным исходом. Он выразил сожаление, что мужчина скончался, несмотря на все усилия медиков.

По данным информагентства, всего в регионе зафиксировано 366 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили 28 человек.