Третий человек умер от коронавируса в ХМАО
Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал, что в больнице Нефтеюганска скончался пациент с диагнозом COVID-19. Это третий случай в регионе. Об этом сообщило ИА Ura.u.
По словам Добровольского, у 65-летнего пациента течение тяжелой коронавирусной пневмонии закончилось летальным исходом. Он выразил сожаление, что мужчина скончался, несмотря на все усилия медиков.
По данным информагентства, всего в регионе зафиксировано 366 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили 28 человек.