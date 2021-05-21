Третьеклассник обматерил учительницу в Таганроге. Но директор закрыл на это глаза

В Таганроге ученик третьего класса школы № 8 вышел к доске и начал матом оскорблять учительницу. Одноклассники сняли его поведение на видео. Как выяснилось, это уже не первый подобный случай, но директор учреждения на все закрывает глаза.

На просторах YouTube появилось видео, на котором мальчик творит беспредел по отношению к педагогу во время проведения контрольной работы. По данным сайта «Блокнот», на кадрах — третьеклассник.

«Сейчас будем **** (совершать половой акт) училку, **** (совершать половой акт) училку сейчас будем, ни **** (мужской половой орган) себе, сейчас будет, короче, кровища **** (над которым совершили сексуальное насилие) поэтому **** (проститутка), чисто **** (это капец)», — сказал мальчик.

Он также замахнулся в сторону учителя ногой. Все это время женщина недоумевала от происходящего. Она просто сидела и удивленно на него смотрела. Как выяснилось, мальчик часто так себя ведет с учителями.

Родители одноклассников рассказали изданию, что мат для него обычное дело. От школьника даже как-то звучали угрозы повторить сценарий казанской школы. Родители уже не раз жаловались директору на поведение школьника. Пока неизвестно, как долго хулиган будет ходить безнаказанным.