Москвичей предупредили о гололедице третьего января

Жителей Москвы третьего января ожидают небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что температура опустится до -7…-9 градусов днем и до -15 ночью.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила москвичей, что с третьего января ожидается пик холодной погоды. Ночью при неполной облачности прогнозируют морозы до -15 градусов, а днем -8…-9. Но надолго холод не задержится.

Повторения обильного снегопада россиянам точно не стоит бояться. По словам метеоролога Александра Шувалова, циклоны не будут насыщены влагой, поэтому осадки будут умеренными.