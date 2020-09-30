Треть заправок может закрыться в России из-за новых ГОСТов

В России с 1 октября вступит новый национальный стандарт, предполагающий ряд дополнительных требований для заправок. Из-за этого треть из них может перестать работать.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на прогноз независимого топливного союза (НТС), новый национальный стандарт топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо будет оснащать новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива.

Также норматив ужесточил требование к точности отпуска топлива. Ожидается, что новые нормы упростят операционную работу добросовестным участникам рынка, а оснащение АЗС не станет большой проблемой.

Несмотря на то, что характер ГОСТа носит рекомендательный характер, представители отрасли ожидают штрафов за несоответствие. Эксперты также утверждают, что пока ни одна АЗС в России не обладает нужным ПО, а владельцам небольших заправок это и вовсе будет не подъемно по финансам.