Треть всего жилого фонда снесут в югорском городе

Вопрос реновации Мегиона подняли на встрече с жителями губернатора Югры Натальи Комаровой.

Глава города Олег Дейнека рассказал, что почти треть всего жилого фонда Мегиона составляют так называемые «деревяшки», которые построили в 1970-1980-х годах.

«Они не относятся ни к ветхому, ни к аварийному жилью, но не соответствуют запросам на качественное жилье. И у нас нет законных оснований переселять оттуда жильцов. Комарова озвучила новость, что в Югре разработают программу ликвидации всего деревянного жилого фонда. В Мегионе на основе этого документа мы запустим масштабный проект реновации» — заявил Дейнека.

Встреча Комаровой с мегионцами затронула вопросы нацпроектов. На эти цели в Мегионе в этом году заложили около 430 миллионов рублей, и большая часть направлена для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».