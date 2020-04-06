Треть строек в России может встать из-за карантина

За период режима самоизоляции в России может встать почти треть строек жилья. Это произойдет по причине снижения объемов продаж, а также из-за проблем в доставке стройматериалов.

Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК). За прошедшую неделю все стройки остановились, а о работе в режиме самоизоляции будут принимать решение власти регионов.

При этом заводы про производству материалов также прекратили свою работу. Уже на прошлой неделе у некоторых застройщиков начались перебои с поставками стройматериалов, но даже если заводы снова откроются, проблема с доставкой останется.

В условиях неопределенности люди не спешат покупать квартиры. А так как застройщик строит на деньги дольщиков, то их отсутствие также скажется на строительстве.

Минстрой России разработал меры поддержки этой отрасли, как, к примеру, отменено до 1 января 2021 года взыскание неустойки с девелоперов за просрочку строительства.

Ранее эксперты говорили о том, что цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут упасть на 10–20%.