«Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей», — приводит агентство результаты опроса.

35% компаний в следующем году будут расширять штат. Столько же собираются открывать новые направления деятельности. 25% опрошенных компаний сосредоточатся на чем-то одном.

23% респондентов собираются обучать своих сотрудников, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, а 15% хотят ввести новую систему премирования. 9% работодателей задумались о расширении списка нематериальных бонусов. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи представителей российского бизнеса.

В конце ноября президент России Владимир Путин назвал главные проблемы человечества в 2020 году. По его словам, один из самых серьезных рисков сегодня — это массовая безработица.