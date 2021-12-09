Треть россиян заявили, что планируют требовать QR-коды от приглашенных Дедов Морозов

Опрос, проведенный Superjob.ru показал, что каждый третий россиянин планирует проверять QR-коды у Дедов Морозов и Снегурочек, вызванных детям на Новый год. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

Из тех, кто планирует заказывать Деда Мороза на дом, 34% планируют проверять у актеров QR-коды. При этом 6% из них планируют просить еще и отрицательный тест на коронавирус.

В опросе приняли участие родители детей в возрасте от 4 до 10 лет, в чьих семьях есть традиция приглашения Деда Мороза.