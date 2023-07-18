Общество 18 июля 2023, 09:12 Треть россиян согласились летом работать удаленно или по сокращенному графику «Работа.ру»: 29% россиян одобрили сокращение рабочего дня летом РИА «Новости»

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Почти треть россиян готовы летом работать меньше на один-четыре часа или перейти на удаленный формат, однако больше половины не согласны на сокращение зарплаты. Результаты опроса сервиса «Работа.ру» опубликовал ТАСС.

В исследовании приняли участие свыше 3,2 тысячи человек старше 18 лет. Из них 29% одобрили идею сократить летом продолжительность рабочего дня, 27% — перейти на удаленку, 24% — не работать при температуре выше +30 градусов, 15% — сдвинуть начало и конец рабочего дня назад. Против введения специального летнего графика выступили 32% респондентов.

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Среди тех, кому идея сократить рабочий день понравилась, 59% не согласились сделать это в ущерб зарплате. Только 27% пошли бы на снижение доходов до 10%, 9% — на уменьшение заработка на 10-20%, 2% — на 21-30%.

Каждый десятый заявил, что рабочий день летом нужно уменьшить на три часа, 13% посчитали оптимальным сокращение на четыре часа, 36% — на один час. Большинство сторонников нового графика, 41%, выступили за уход с работы на два часа раньше обычного.

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