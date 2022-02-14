Треть россиян признались, что у них с партнерами не сходятся вкусы

Четверть россиян, которые находятся в отношениях, рассказали, что у них с партнерами не сходятся вкусы в сериалах. При этом каждый шестой заявил, что не предпочел бы ароматы или одежду, которую выбирает их вторая половинка. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос сервиса Ozon.

У людей в отношениях чаще всего совпадают вкусы в еде. Они сошлись у 46% опрошенных. Одинаково предпочитают проводить свободное время 26% респондентов. 24% человек отметили, что хотят путешествовать по тем же местам, что и их партнер, а также выбирают схожую по стилю одежду. Предпочтения в ароматах одинаковы у 23% влюбленных, а в увлечениях — у 22%. 20% респондентов предпочитают одинаковые гаджеты, а десять % — одинаковые книги и виды спорта.

При этом 27% россиянам не разделяют вкусы партнера в сериалах, а 18% негативно настроены по отношению вкуса в одежде своей пары. Партнеры также расходятся: в выборе ароматов — 17%, спорте — 17%, еде — 16%, хобби — 15%.

При этом ни в одном пункте по вкусам не совпадают шесть % человек. И только 15% заметили, что полностью разделяют предпочтения своих возлюбленных.