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    14 февраля 2022, 16:24

    Треть россиян признались, что у них с партнерами не сходятся вкусы

    Арина Бобкова

    Четверть россиян, которые находятся в отношениях, рассказали, что у них с партнерами не сходятся вкусы в сериалах. При этом каждый шестой заявил, что не предпочел бы ароматы или одежду, которую выбирает их вторая половинка. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос сервиса Ozon.

    Треть россиян признались, что у них с партнерами не сходятся вкусы

    У людей в отношениях чаще всего совпадают вкусы в еде. Они сошлись у 46% опрошенных. Одинаково предпочитают проводить свободное время 26% респондентов. 24% человек отметили, что хотят путешествовать по тем же местам, что и их партнер, а также выбирают схожую по стилю одежду. Предпочтения в ароматах одинаковы у 23% влюбленных, а в увлечениях — у 22%. 20% респондентов предпочитают одинаковые гаджеты, а десять % — одинаковые книги и виды спорта.

    При этом 27% россиянам не разделяют вкусы партнера в сериалах, а 18% негативно настроены по отношению вкуса в одежде своей пары. Партнеры также расходятся: в выборе ароматов — 17%, спорте — 17%, еде — 16%, хобби — 15%.

    При этом ни в одном пункте по вкусам не совпадают шесть % человек. И только 15% заметили, что полностью разделяют предпочтения своих возлюбленных.