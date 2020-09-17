Треть россиян призналась в нелюбви к уборке и другим домашним делам

Треть респондентов терпеть не могут веник и швабру, но уборку все равно делают.

Из всех домашних дел самым нелюбимым у россиян стала глажка белья. В этом признались более половины участников опроса. 41% сограждан спокойно относится к стирке и мытью посуды.

Поделились респонденты и своими графиками уборки. 48% россиян убирают дома раз в неделю, 19% — раз в две недели, а 17% респондентов — каждый день. 9% россиян проводят уборку раз в месяц, 3% — один раз в несколько месяцев, а 2% — только когда ждут гостей или не убирают вовсе.

В этом опросе приняли участие более 2,5 тысячи жителей России.

Ранее в Сети разошлось видео с жительницей Уфы, которая так любит уборку, что бесстрашно вышла на карниз 18-го этажа, чтобы помыть окно. Она несколько раз роняла тряпку, но дело свое доделала и залезла обратно в квартиру.