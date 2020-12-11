Специалисты фонда «Общественное мнение» попросили россиян оценить уровень своего благосостояния. Треть опрошенных посчитали себя бедными, а большинство назвали достаток средним.

Согласно результатам исследования, бедными назвали себя 33% россиян. Еще 64% респондентов заявили о среднем достатке. Отнес себя к богатым людям лишь 1% жителей страны. Среди тех, кто отнес себя к бедным слоям населения, 12% стали такими больше 10 лет назад. Всегда жили с нехваткой денег или же стали бедными менее 10 лет назад по 7% опрошенных соответственно.

«По мнению 52% опрошенных, в большинстве случаев человек может преодолеть бедность, 40% россиян уверены: в большинстве случаев у бедных нет возможности улучшить свое благосостояние», — отметили в фонде.

Снижение зарплаты назвали причиной своей бедности 8% респондентов. Еще по 7% рассказали о росте цен, тарифов и выходе на пенсию. Работу потеряли 5% граждан. Те, кто счел себя богатым или человеком со средним достатком, заявили, что улучшили благосостояние, работая очень много. Таких набралось 10%. Просто начали работать 7% опрошенных, а 5% нашли более оплачиваемую должность.

Опрос проводился в период с 13 по 15 ноября среди тысячи человек старше 18 лет. Вопросы россиянам задавали по телефону.