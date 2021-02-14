Треть россиян пользовались сайтами для знакомств

Эксперты провели опрос и выяснили, что когда-либо пользовались сайтами или мобильными приложениями для знакомств 32% россиян. Это следует из данных исследования платежной системы «Мир».

«Основная аудитория сайтов или приложений для знакомств — это люди 18-34 лет. При этом 33% мужчин сказали, что когда-либо знакомились онлайн — и только 30% женщин», — передало РИА «Новости» слова начальника отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы «Мир» Ирины Лобановой.

Она отметила, что 47% опрошенных женщин считает свой опыт онлайн-знакомств успешным. Из мужчин об этом заявили 44%.

Сайтами или мобильными приложениями для знакомств в основном пользуются в городах с населением свыше 500 тысяч человек — 36% и миллионниках — 34%. Также выяснилось, что онлайн-знакомства больше всего любят жители юга России — 37%.

Опрос респондентов был проведен с помощью анкетирования, в репрезентативную выборку вошли 1200 человек старше 18 лет.

Ранее опрос показал, что на день Святого Валентина 30% россиян собирается сделать подарки. Большинство — 41% — хочет потратить на эти цели не больше тысячи рублей. 70% участников опроса не хочет покупать подарки на День влюбленных вообще.