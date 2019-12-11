Треть россиян не получит премий в конце 2019 года
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Как выяснилось, выдать премии всем своим сотрудникам решили только 16% опрошенных компаний. В 20% предприятий денежный бонус получат только определенные работники или отделы. Совсем лишатся премий по итогам года специалисты 34% российских компаний.
Эксперты центра также спросили мнение самих работников, из которых на премирование рассчитывают 29%. Среди респондентов, желающих получить деньги, оказалось больше именно молодых людей. Людей в возрасте до 24 лет был 41%, а старше 45 лет — 25%.
Также результаты опроса сравнили с показателями 2018 года. Тогда на премиальные рассчитывал 21% россиян. Компаний, выплативших премии, тоже было больше (45%).
При этом эксперты отметили, что еще не все работодатели приняли решение о премировании своих сотрудников.