Половина россиян не может купить жилье

Треть российских семей не может приобрести жилье в ипотеку даже при нулевой ставке, сообщил Минстрой. В его проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны до 2030 года сказано, что при нынешних ставках купить недвижимость не может около 50% населения страны.

«Для 30% российских семей приобретение жилья в ипотеку недоступно даже при нулевой ставке. При текущих же ставках ипотека недоступна для 50% населения в силу того, что в стране не обеспечивается рост реальных доходов населения как основа для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье», — сказано в документе.

В плане ведомства — к 2030 году продажа более 60% жилья в многоквартирных домах будет осуществляться в ипотеку. В прошлом году этот показатель был в районе 50%, пишет РИА «Недвижимость».

Чтобы решить проблему с невозможностью купить квартиру, Минстрой предлагает развивать рынок арендного жилья — коммерческого для семей с доходами не ниже средних, некоммерческого — для семей с низкими доходами.