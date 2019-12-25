Треть россиян кардинально изменили работу за последние 10 лет

За прошедшие 10 лет каждый третий житель России в корне изменил свой род деятельности и начал заниматься другой профессией. Большинство решились на перемены из-за желания больше зарабатывать.

Специалисты компании по поиску работы провели опрос и выяснили, что 33% россиян кардинально изменили профессию за прошедшие 10 лет. Смежной специальностью начали заниматься 24% респондентов, а 28% думают об этом, пишет РИА «Новости».

Самой частой причиной отвечающие называли стремление получать большую зарплату. Таких россиян набралось 56%. Постоянный стресс и профессиональное выгорание привели к смене рода деятельности 28% работников. Разочаровались в профессии или устали от рутины по 25% человек.

Россиян также спросили, почему они не стали уходить на новую работу. На это 50% отметили, что не обладают необходимыми навыками или квалификацией. Еще 26% хотят перед сменой профессии освоить требующийся набор знаний, а 17% просто боятся перемен в жизни. При этом 51% респондентов имеют в планах изменить профессию в ближайшие 10 лет.

Опрос проходил с 12 по 20 декабря 2019 года. В исследовании приняли участие 3631 россиянин, ищущий работу.