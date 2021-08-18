Треть россиян готовы развестись из-за бедности. Психолог объяснил, что спасет отношения

Бедность может заставить треть россиян подать на развод. Для распада семьи ее назвали достаточной причиной 33% участников опроса ВЦИОМ. Психолог Марина Гладышева в беседе с «360» заметила, что главное — научиться брать на себя ответственность за сделанный выбор.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что бедность оказалась одним из наиболее распространенных поводов для прекращения брака. Об этом заявили 33% опрошенных. Взаимное непонимание упомянули 15% респондентов, неверность одного из партнеров — 14%, а бытовые проблемы — 10%. Еще по 8% указали на несовместимость характеров и пьянство.

Точка выбора

Справляться с разногласиями в паре довольно сложно, подчеркнула Гладышева. Большинство научиться приходить к взаимопониманию не сможет.

«Научиться можно, только если очень сильно поменять себя по отношению к другому человеку и взять на себя ответственность за свою жизнь. А это слишком сложно», — сказала психолог.

Если человек берет на себя ответственность за свой выбор, то и проблемы не возникнет. Даже если она появится, будет понимание — «я зачем-то это выбрал».

Если есть желание сохранить отношения, выход можно найти из любой ситуации Марина Гладышева психолог

Вопрос развода никогда не поднимется при условии, что пара действительно хочет сохранить отношения. Другой случай, когда та или другая сторона понимает глубину кризиса.

«Если женщина вдруг поняла, что муж у нее тиран, то из таких отношений лучше выходить. Если плохо ей, плохо детям, зачем сохранять отношения? Здесь некая точка выбора, она сложная, кажется безысходностью, но это процесс», — добавила Гладышева.

Она допустила, что иногда «люди соглашаются на что-то худшее, потому что кажется, что это единственный возможный вариант».

В практике специалиста встречались браки, которые было уже не спасти. Однако, заметила психолог, в таких ситуациях проблема заключалась не в партнере.

«Это были люди, которые поняли, что проблема не в партнере, а в них самих, и решили ее», — заключила Марина Гладышева.

Конкретный случай

Около 57% россиян, пришел к выводу ВЦИОМ, считают, что принятие решения о разводе зависит от конкретного случая. Допустили официальный разрыв отношений при условии, что семья практически распалась, 27%. А 9% опрошенных убеждены в необходимости сохранить брак в любом случае. Лучшим выходом в любом случае развод назвали 5%.

По мнению 39% участников опроса, непреодолимых препятствий для расставания нет. Разводу, признались 31% россиян, может помешать невозможность «поделить» детей между родителями. Каждый пятый — 21% — полагает, что материальная зависимость супругов друг от друга не даст им развестись. Сложности с разделом жилья и другого имущества отметили 16% опрошенных. Этнические и религиозные причины отметили 15%.