Треть россиян ездят за рулем одной машины от шести до 10 лет. При этом меняют автомобиль один раз в четыре-пять лет чуть больше 30% жителей страны.

Поменять свою машину спустя четыре-пять лет эксплуатации готовы 31% россиян, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные опроса «Авито Авто». На одном и том же автомобиле от шести до 10 лет ездят 29% респондентов.

Причем автомобилисты не готовы отдавать много денег на покупку новой машины. Более 40% участников исследования заявили, что приемлемой считают небольшую доплату к стоимости старого авто. Также они рассматривают вариант сдачи машины в трейд-ин с добавлением небольшой суммы. Взять кредит или сильно раскошелится на смену машины готовы лишь 14% опрошенных.

По итогам 2020 года средний возраст легковушки в России составил порядка 14 лет, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». По этому показателю страна значительно отстает от Европы. В 2019-м средний возраст легкового автомобиля в ЕС составлял 11,5 года. Но значение в каждый стране свое. Например, в Германии средний возраст составляет 9,6 года, а в Люксембурге — 6,5 года.