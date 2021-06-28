Треть работодателей пообещали повысить зарплату сотрудникам

Повышать зарплаты своим сотрудникам во второй половине года планируют более трети работодателей. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» сообщил РБК.

Зарплаты своим сотрудникам во втором полугодии собираются повышать 36% работодателей. При этом 62% респондента признались, что не планируют этого делать. А 2% работодателей, напротив, намерены понизить оклады.

В 43% компаний сказали, что пока не повышали зарплаты. А 3% опрошенных рассказали, что зарплаты в этом году уже снизились.

В то же время 54% заявили, что уже повышали зарплаты своим сотрудникам в этом году. В более чем половине случаев прибавка составляла не более 10%. Примерно в каждом третьем случае зарплату повышали на 10–30%. И только 3% работодателей заявили, что в их компаниях зарплата росла на 30–50%. И совсем редко — в 1% случаев — зарплату повышали в полтора-два раза.

Опрос проводился среди более чем тысячи представителей компаний из всех российских округов.

Россияне ранее назвали сумму, которую бы они позволили себе потратить на неделю отпуска.