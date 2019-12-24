Глава МИД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений обратил внимание на то, что каждое третье преступление в стране совершают пьяные злоумышленники.

«На протяжении ряда лет практически каждое третье противоправное деяние совершается в состоянии алкогольного опьянения», — приводит официальный сайт Министерства внутренних дел слова Колокольцева.

Министр подчеркнул, что для решения этой многолетней проблемы необходимо более эффективное взаимодействие всех специалистов, которые занимаются профилактикой правонарушений. Глава ведомства отметил, что слаженная работа для снижения количества «пьяных» преступлений особо важна при разработке законов.

Министр внутренних дел также коснулся темы сокращения употребления алкоголя в России. Колокольцев напомнил, что для борьбы с повальным пьянством правительство еще в 2009-м утвердило соответствующую концепцию. За последние 10 лет правоохранительные органы достигли в этой сфере положительных результатов.