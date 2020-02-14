Треть пользователей приложений для знакомств столкнулись с мошенниками

За последние пару лет число таких случаев возросло. Если в 2018 году о мошенничестве говорили 28% респондентов, то сейчас — 34%.

Большинство проблем связано с вирусами и подозрительными ссылками, на них жалуются 38% пользователей (за два года до этого 28%). Каждый десятый (11%) заявил о шантаже (в 2018 году таких было 8%).

Исследование велось среди двух тысяч пользователей в феврале этого года, уточнили в компании.

Похожий опрос ко Дню святого Валентина проводится на площадке «Мы ESET» (сообщество пользователей антивируса, обычно компания проводит свои опросы там). При этом пользователям предлагают ответить всего три вопроса: используете ли вы мобильные приложения для знакомств, с какими проблемами сталкивались, используете ли вы мобильный антивирус?. Кроме того, опрос (если речь идет о том же, о котором написала газета), стартовал не в феврале, а еще 21 января.

Источник фото: скриншот с сайта «Мы ESET»