Треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за прошедшие сутки в Москве выпало около трети от месячной нормы осадков. Наблюдениями центра его сотрудник поделился с РИА «Новости».

«В Москве выпало 32% месячной нормы осадков. На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер за сутки попало 19 миллиметров при месячной норме 59 миллиметров», — описал ситуацию Тишковец.

Также он пояснил, что, по прогнозам, уже в самое ближайшее время дожди закончатся.

Ранее синоптик делился и предположениями на более длительный срок. Он рассказал, что первого снега в столице стоит ждать к 19 октября, но он сразу растает и не успеет покрыть землю. В самой середине осени холода придут из-за вторжения циклона из Северной Атлантики. Температура ночью опустится до нуля градусов, возможны небольшие заморозки, а днем не поднимется выше восьми.

Предыдущий прогноз эксперта оправдался — о ливне из-за циклона «Балканец» Тишковец предупреждал москвичей заранее. Такие циклоны всегда приносят очень много осадков, потому что собирают влагу, проходя через два моря.