Треть компаний общепита продолжила работать в Подмосковье при самоизоляции

Во время самоизоляции для посетителей закрыты кафе, торговые центры и другие организации. В Подмосковье продолжают работать более 1,7 тысячи предприятий. Они организовали доставку своих товаров или самовывоз.

«По данным органов местного самоуправления Московской области, в период режима повышенной готовности в Московской области продолжают работать свыше 1,7 тысячи предприятий общественного питания, на которых трудятся порядка девяти тысяч человек», — приводит ТАСС слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Всего в регионе существует более 6,2 тысячи объектов общественного питания. Из них около 40% во время самоизоляции доставляют блюда жителям. Еще порядка 60% организаций предлагают услугу самовывоза.

В середине марта в Подмосковье объявили режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В конце месяца жителей отправили в самоизоляцию. Всех просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Во всем регионе приостановлена работа кафе, ресторанов, торговых центров, кинотеатров и так далее. Начиная с 15 апреля действуют электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.

Московская область борется с коронавирусом уже больше месяца. По данным на 29 апреля, в больницах находятся 10 917 пациентов с подтвержденной инфекцией. Вылечились 389 человек, скончались после заражения 90 пациентов.