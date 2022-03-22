Треть эвакуированных в РФ жителей Донбасса получили единовременные выплаты

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили только треть эвакуированных в Россию жителей Донбасса, сообщил заместитель главы МЧС России Алексей Серко на заседании комитета Совфеда по социальной политике. Его процитировал ТАСС.

Серко пояснил, что деньги перечисляют на банковскую карту, то есть беженцы должны завести счет. Наличными выплаты не выдают. Кроме того, для их получения необходимо подтвердить, что человек пересек границу.

Начиная с 18 февраля, когда главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, из Донбасса и с Украины в РФ прибыли более 360 тысяч человек. Из них 22 тысячи остаются в пунктах временного размещения, уточнил Алексей Серко. Остальные, по его словам, «разъехались по родственникам, кто-то поехал обратно».

За последние сутки границу пересекли 16 тысяч человек.

«В большинстве своем это женщины с детьми либо пожилые люди. У некоторых нет документов», — добавил Серко.

По указу президента РФ Владимира Путина всем эвакуированным из Донбасса беженцам полагается единовременная выплата. Для получения денег нужно заполнить заявление, в котором указать данные паспорта и банковский счет. Понадобятся копия паспорта, свидетельство о рождении на каждого ребенка и копия лицевой стороны банковской карты.