Треть автомобильных дисков оказались небезопасными

Роскачество провело исследование качества автомобильных дисков из алюминия. В целом ситуация по сравнению с 2018 годом улучшилась, однако 10 из 29 товаров с тестом на удар не справились. Большинство некачественных дисков произвели в Китае.

«По итогам исследования можно резюмировать, что количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения», — приводит сайт Роскачества слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Как избежать угона автомобиля? Советы от Роскачества Подробнее

Министр также отметил, что все китайские диски, которые не прошли проверку, завезли в Россию еще до введения в 2019 году заградительной пошлины. Подобные товары уйдут с российского рынка, когда закончится срок действия сертификатов.

Специалисты Роскачества проверили диски 29 производителей. Шесть марок — российские, 14 — китайские, четыре — итальянские и еще две — казахстанские. По данным исследования, производимые в России алюминиевые диски стали гораздо качественнее. Во время испытаний их забраковывали, если после удара на них появлялись трещины или центральный элемент отделялся от обода.