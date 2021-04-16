Треть аттракционов в Москве лишили регистрации

Почти треть московских аттракционов не допустили к работе. У одних каруселей истек срок службы, у других — сменился владелец, у третьих — оказался недействительным сертификат соответствия изделия. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В двух реестрах аттракционов на портале открытых данных правительства Москвы числится 334 аттракциона, и 127 из них лишились регистрации. Часть каруселей, которые продолжат работать, расположены в торговых центрах, часть — в парках и на площадях города.

В Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), которое отвечает за учет аттракционов, пояснили, что число аттракционов в реестрах и фактическое количество может различаться. Дело в том, что у владельцев аттракционов есть определенный срок для постановки на учет.

«Обязывать эксплуатантов зарегистрировать аттракционы раньше максимально установленных для этого сроков законных оснований нет», — пояснили в пресс-службе ОАТИ.

Несмотря на то, что зарегистрироваться аттракционы могут не сразу, правила безопасности они обязаны исполнять неукоснительно. Все требования указаны в постановлении правительства «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов».

Помимо этого, при входе на аттракцион обязательно должны висеть правила пользования с особыми указания для людей с ограниченными возможностями и данными об ограничениях по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу. Еще одна обязательная табличка при входе на карусели должна содержать информацию о дате последней ежегодной проверки.