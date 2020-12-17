Треш-стримы предложили приравнять к уголовным преступлениям

Стримеров, которые устраивают онлайн-трансляции с демонстрацией насилия, предложили наказывать по уголовной статье. Сейчас в УК РФ эта проблема затронута лишь косвенно.

Ужесточить ответственность за треш-стримы счел необходимым директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на отправленное им письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В Уголовном кодексе нет статьей, которые бы затрагивали эту проблему напрямую и предусматривали ответственность за подобные преступления. Орлов упомянул статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях и унижении достоинства.

В последней говорится о действиях с применением насилия или угрозой его применения, в том числе с использованием интернета. Тем не менее, норма применима только в случае преступления, совершенного из ксенофобских побуждений, а не хулиганских.

Орлов подчеркнул, что треш-стримы можно было бы охарактеризовать именно так, ведь они негативно воздействуют на молодежь.

«Прошу вас рассмотреть вопрос введения в статью 282 УК России новой, третьей части <…> с переносом в новую часть наказания, уже предусмотренного часть 2 данной статьи», — написал Орлов.

Санкции по указанной статье сейчас предусматривают штраф от 300 до 600 тысяч рублей, в размере заработной платы или другого дохода за период двух-трех лет, либо принудительные работы сроком от двух до пяти лет. В дополнение к этому виновного могут лишить права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет, а также посадить в тюрьму на три-шесть лет.

Антон Орлов напомнил в своем обращении и поднятый в Совфеде вопрос об ограничениях для треш-стримов в интернете, если трансляция направлена на унижение достоинства человека и публично демонстрирует насилие.