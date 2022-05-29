Треш-стримеров оставят без денег. Создать механизм блокировки донатов попросили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал блокировать донаты (денежные пожертвования) для треш-стимеров. Предложение об этом он направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

По мнению Чернышова, нужно создать механизм, который запустит в банках систему блокировки донатов от пользователей каналов треш-стримерам. Помимо этого, как считает вице-спикер Госдумы, требуется и алгоритм отслеживания их контента, написало РИА «Новости».

«Прошу вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов <…> треш-стримерам и разработать алгоритм отслеживания такого контента», — говорится в обращении на имя Шадаева.

Чернышов указал, что треш-стримы пропагандируют насилие, такие трансляции нужно пресекать и тем более важно, чтобы люди не получали деньги за видео с издевательствами. Он привел несколько наиболее резонансных примеров. В частности, упомянул, как треш-стример в Подмосковье во время прямого эфира выгнал на мороз свою подругу в одном белье, в итоге девушка умерла.

«В Смоленске — там, чтобы увеличить количество просмотров своего канала, треш-стример заставил старика выпить лошадиную дозу спирта, после которой он скончался», — напомнил Чернышов.

Он подчеркнул, что смерть и мучения людей не должны становиться контентом и источником дохода. Депутат добавил, что если таких блогеров пока нельзя привлечь к уголовной ответственности, то нужно хотя бы наказать их рублем.