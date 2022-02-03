Треш-стример Кирилл Зырянов (VjLink) обещал своим родным, что больше не будет снимать видео с издевательствами и избиением людей. Со своей матерью он почти не общается, рассказал источник «360».

По его словам, мать стримера была не в курсе появления в Сети новых видео, на которых, предположительно, ее сын избил двух людей в Таиланде. После того, как Зырянов уехал отдыхать на Пхукет, они не созванивались.

Источник добавил, что мать Зырянова сильно переживает из-за публикаций о своем сыне. По ее мнению, он нормальный и добрый человек. Женщина уверена, что Зырянов не принимал участия в записи издевательств над мужчиной осенью прошлого года, добавил собеседник «360».

По его данным, денег у Зырянова почти нет, поэтому семья не в курсе, откуда он взял средства, чтобы улететь на отдых в Таиланд.

Новые ролики с участием VjLink появились сегодня в Telegram-каналах. На записях он ударил девушку по лицу и набросился на мужчину в фойе отеля. Пользователи соцсетях не исключили, что все видео были постановочными.