Трещины заделать, полы поменять. Сельскую школу в Одинцовском г. о. капитально отремонтируют

Плесень, трещины в стенах, ветхие полы и холодные батареи — это не заброшенное здание, а обычная общеобразовательная школа в селе Ершово Одинцовского округа. Детям приходится учиться в таких условиях. В ситуацию вмешалась областной детский омбудсмен Ксения Мишонова, которая лично побывала в этой школе.

Школу в селе Ершово построили почти полвека назад. Учебное заведение рассчитано на 500 детей, но сейчас там учится около 700 — по 35 человек в классе, если не больше. Но это не единственная проблема. Многие считают, что школу давно пора капитально отремонтировать.

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«У нас капитальный ремонт был в 1998 году, и с годами все ухудшается — трубы сгнили, очень большие очаги грибковой плесени, провалены полы», — рассказала мама одного из учеников школы Ирина Украинская.

Разобраться в ситуации приехала уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова, к которой много раз обращались родители. На месте она первым делом оценила, как идет ремонт спортзала.

Источник фото: телеканал «360»

Инспекции также подверглись коридоры, классы и даже щитовая. Вердикт однозначный — надо ремонтировать.

«Здание старое, типовой застройки. Я таких зданий видела очень много. Понятно, что волнует родителей. В первую очередь, это безопасность детей. Здесь нужен ремонт, и решение уже принято», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Источник фото: телеканал «360»

Работы обещают провести уже летом 2020 года. Весной станет понятно, сколько детей пойдет в первый класс. Если старая школа не вместит всех желающих, Ксения Мишонова обратится к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Детский омбудсмен попросит главу региона принять решение о строительстве новой школы в селе Ершово.