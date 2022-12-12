12 декабря 2022, 13:45
Трещины на красных буквах перед театром «Мастеровые» в Набережных Челнах возмутили горожан
В Набережных Челнах горожане пожаловались на некачественное изготовление больших красных букв перед новым зданием театра «Мастеровые». Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте».
По словам местного жителя, рабочие использовали некачественный пластик, который впоследствии пошел трещинами.
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«Ну как, Мастеровые? Смотрю очень качественный пластик был использован, прочный, специальный для наружных вывесок», — добавил мужчина.
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