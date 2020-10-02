Тренировочные сирены включат по всей России 2 октября

2 октября МЧС России проведет всеобщую тренировку по гражданской обороне. Во всех российских регионах завоют сирены. Граждан просят не пугаться — это запланированное мероприятие.

«На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», — сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Основная цель тренировки — отработать оперативную подачу информации о чрезвычайных ситуациях (природных катаклизмах или техногенных катастрофах) до местных властей, сил гражданской обороны и населения.

Время, когда включат электросирены, определят власти каждого региона самостоятельно. Россиян попросили соблюдать спокойствие, так как подача звуковых сигналов — это плановая проверка.

Тренировка начнется с Дальнего Востока. Отрабатывать будут действия при тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данного региона и местности.

Обычно электрические сирены устанавливают на крышах самых высоких зданий в населенных пунктах. В феврале сирены и громкоговорители проверили в Подмосковье.